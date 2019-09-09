Для обогащения муки необходимо совместное и серьезное партнерство частных компаний, правительства и гражданского общества.

Об этом директор Агентства США по международному развитию (USAID) по Азербайджану Джайдев Сингх сказал в ходе регионального семинара по планированию, выполнению и мониторингу работы по обогащению муки для предотвращения дефицита микронутриентов в Европе и Центральной Азии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам директора, руководство Азербайджана серьезно относится к вопросам пищевой безопасности и дефициту микронутриентов: "Мы поддерживаем эту инициативу не только в Азербайджане, но и на глобальном уровне. Мы удовлетворены тем, что являемся партнерами Агентства пищевой безопасности и сотрудничаем с производителями сельскохозяйственной продукции, потому что тем самым мы оказываем поддержку в вопросах совершенствования законодательства и применения новых стандартов, а также выхода потребителей на международный рынок. В частности, USAID достиг серьезных успехов в поддержке программы по обогащению муки в Таджикистане. Проект позволил, чтобы мукомольные предприятия Таджикистана обогащали муку, и работающий в данной сфере персонал прошел специальные тренинги".

В заключении Сингх добавил, что USAID намеревается продолжать сотрудничество по обогащению муки в Азербайджане: "Будем прилагать усилия, чтобы опыт США в этой сфере применялся еще шире".

Директор выразил надежду на то, что в Азербайджане также будет возможно наладить сотрудничество, аналогичное тому, что было достигнуто в Таджикистане.

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