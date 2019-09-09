В минувший уик-энд в эфире телеканала "Россия 1" был показан новый выпуск травел-шоу "По секрету всему свету". Очередной выпуск программы был посвящен городу Баку, о котором ведущая Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью официантки Насти в сериале "Кухня", заявила в эфире канала следующее: "Я там, где ценят красоту во всех ее проявлениях и совершенно этого не стесняются".

Как сообщает Day.Az, восторгаясь азербайджанской столицей, О.Кузьмина, прогулявшаяся по Ичеришехер, также отметила следующее: "Восточной красоты здесь хватает, от нее кажется, что попал в одну из сказок Шахерезады". А говоря о современной части города, заявляет: "Ну, кто скажет, что это не красиво!".

Ольга Кузьмина заглянула в мастерскую к художнику Али Шамси и музей миниатюрной книги Зарифы Салаховой, рассказала об азербайджанском джазе, назвав его особенным, так как он основан на мугаме, приготовила бюкме и приняла участие в чайной церемонии. Также в эфире О.Кузьмина показала места в Ичеришехер, где снимались эпизоды легендарной советской комедии "Бриллиантовая рука" - "Цигель цигель ай люлю" и "Черт побери!".

Н. Гасымова

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