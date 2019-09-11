В связи с началом нового учебного года Главное управление полиции г. Баку с 15 сентября по 15 октября проведет месячник безопасности "Внимание, дети!". Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы Управления Эльшад Гаджиев.

Согласно информации, месячник нацелен на усиление профилактических мер по предотвращению ДТП с участием детей и подростков, привитие навыков безопасного поведения.

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