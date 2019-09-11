В Азербайджане довольно много семей получает адресную социальную помощь. Большинство семей, пользующихся этой помощью, являются многодетными. В таком случае я не принимаю логику - "в стране не выдается пособие на ребенка".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан", вице-премьер Али Ахмедов.

Он отметил, что адресная социальная помощь также предусмотрена для многодетных семей: "Многодетные семьи также считаются малоимущими семьями".

Али Ахмедов отметил, что с этой точки зрения неверно озвучивать высказывание "В Азербайджане не выдается пособие на детей"

"Азербайджанское правительство непрестанно держит в центре вниания многодетные семьи. Но, если вы высказываете это в форме "пособия на ребенка", то это должно расследоваться. Думаю, что этот вопрос можно расследовать и принять решение. Еще раз подчеркиваю, что есть механизм и форма получения льгот от государства малоимущим семьям", - сказал Али Ахмедов.

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