16 сентября в эфирном пространстве Азербайджана проводятся комплексные профилактические работы.

Как передает Day.Az , об этом сообщили ONA в ПО "Телерадио".



В связи с комплексными профилактическими работами вещание теле- и радиоканалов приостановлено с 06:00 до 15:00.



Отметим, профилактические работы ведутся согласно заранее утвержденному графику. Согласно графику на текущий год, запланированы 4 комплексные профилактики.



До сегодняшнего дня профилактику провели 4 марта и 10 июля. Третья профилактика пройдет 16 сентября, а четвертая - 9 декабря.

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