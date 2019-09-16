https://news.day.az/society/1156474.html В Азербайджане приостановлено теле- и радиовещание
Как передает Day.Az , об этом сообщили ONA в ПО "Телерадио".
В Азербайджане приостановлено теле- и радиовещание
16 сентября в эфирном пространстве Азербайджана проводятся комплексные профилактические работы.
Как передает Day.Az , об этом сообщили ONA в ПО "Телерадио".
В связи с комплексными профилактическими работами вещание теле- и радиоканалов приостановлено с 06:00 до 15:00.
Отметим, профилактические работы ведутся согласно заранее утвержденному графику. Согласно графику на текущий год, запланированы 4 комплексные профилактики.
До сегодняшнего дня профилактику провели 4 марта и 10 июля. Третья профилактика пройдет 16 сентября, а четвертая - 9 декабря.
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