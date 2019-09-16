Сегодня в Азербайджане первый день нового (2019-2020) учебного года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Несмотря на то, что в Азербайджане уроки начинаются 15 сентября (День знаний), в текущем году эта дата попала на воскресенье, и поэтому занятия начинаются с 16 сентября.

По данным на начало 2019-2020 учебного года, в общеобразовательных школах Азербайджана будут обучаться 1 525 016 учащихся, из которых 714 259 - девочки, 810 757- мальчики.

Прогнозируется, что в первые классы общеобразовательных школ пойдут 164 234, в IX классы - 122 043, в XI классы - 82 782 человека.

В стране функционируют 4 447 школы, в том числе 322 начальные, 3 307 полных средних, 795 общеобразовательных, 16 общих средних школ специального типа и семь очно-заочных (вечерних) полных средних школ. Среди них 59 школ-лицеев, 49 лицеев, 15 гимназий и 14 гимназий интернатного типа с интеграционным обучением.

Первые занятия в начальных классах в новом учебном году будут посвящены теме "Спорт и здоровье", в V-IX классах - "Чтение - путь к духовному богатству", в X-XI классах - "Азербайджан на пути развития".

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