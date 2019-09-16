С этого года набравшим на вступительных экзаменах в магистратуру Академии наук Азербайджана больше 112 баллов будет выдаваться академическая стипендия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности академического секретаря Национальной академии наук Аминага Садыгов.

Он отметил, что выдача стипендий, наряду с повышением интереса учащихся к науке и образованию, также повысит их социальное положение.

"Общежитие Академии наук уже мобилизовало свои возможности для улучшения социальных условий магистрантов. Эта тенденция будет продолжаться и на очередном этапе предусматривается назначение "студенческого гранта" для поддержки тем инновационных диссертаций", - подчеркнул Садыгов.

По его словам, в этом году 18 мест в магистратуре Академии наук не были заняты.

"Интерес к магистратуре Академии становится причиной почти полного заполнения мест. А то, что некоторые места остаются вакантными, связано с тем, что прием осуществляется по новым современным специальностям и по ним еще нет набора на степень бакалавра", - сказал представитель Академии.

Садыгов также отметил, что для проведения приема на уровне бакалавра по этим специальностям должна вестись работа.

Отметим, что бакалавр, самый высокий результат - 134 балла на экзаменах по приему в магистратуру в этом году, показал кандидат на обучение по специальности математический анализ.

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