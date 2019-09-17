В связи с началом учебного года число пассажиров метро возросло. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

"16 сентября были перевезены 800 тысяч человек", - сказал он.

Коснувшись вопроса задержек в движении поездов, Мамедов отметил, что удерживание пассажирами дверей вагонов в часы пик создает проблемы в работе метро, и приводит к опозданиям поездов.

В результате возникают задержки в общем графике, добавил он.

Напомним, что с 14 сентября Бакметрополитен перешел на усиленный режим работы, и интервалы между прибытием поездов сокращены с 5-7 до 2-3 минут.

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