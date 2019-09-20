https://news.day.az/society/1158193.html На этой улице Баку ограничат движение транспорта
На этой улице Баку ограничат движение транспорта
В ночь на субботу с 00:00 и до 05:00 утра на вспомогательной дороге в сторону города по проспекту Гейдара Алиева, в туннеле, проходящем под Багировским мостом, будут проводиться работы по устранению неисправностей в электрической системе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
На время ремонта этот участок дороги будет закрыт для движения транспорта.
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