https://news.day.az/society/1158533.html Минэкологии о высоте волн на Каспии
Минэкологии о высоте волн на Каспии
Cкорость северо-западного ветра в Баку достигла 35 метров в секунду, в Сумгайыте - 34 метров в секунду, в Пираллахи - 26 метров в секунду, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно информации станции Нефтяные камни, скорость ветра в районе станции достигает 22 метров в секунду, а высота волн составляет 3,8 метра.
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