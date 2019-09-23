В связи с началом осенне-зимнего сезона министерство здравоохранения несколько лет проводит эпидемиологический мониторинг гриппа и острых респираторных инфекций среди населения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу стабильна.

Согласно сообщению, в связи с сезонными изменениями были зафиксированы единичные случаи ОРВИ, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не наблюдается.

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