https://news.day.az/society/1159058.html Минздрав о ситуации с гриппом в Азербайджане
Минздрав о ситуации с гриппом в Азербайджане
В связи с началом осенне-зимнего сезона министерство здравоохранения несколько лет проводит эпидемиологический мониторинг гриппа и острых респираторных инфекций среди населения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу стабильна.
Согласно сообщению, в связи с сезонными изменениями были зафиксированы единичные случаи ОРВИ, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не наблюдается.
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