https://news.day.az/society/1162278.html В Мингячевире обнаружили сотни килограмм мертвечины - ФОТО
В Мингячевире обнаружили сотни килограмм мертвечины - ФОТО
Сотрудники Агентства пищевой безопасности на основе поступившей жалобы провели осмотр приусадебного участка, принадлежащего Гасанову Кямаледдину Алибарат оглу, проживающему в Мингячевире. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.
В ходе осмотра были обнаружены две туши крупного рогатого скота весом 400 килограммов, забитого с целью продажи.
При органолептическом осмотре туш выяснилось, что обескровливание животных при убое было проведено неправильно.
Пробы с туш животных были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.
Расследование по факту продолжается.
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