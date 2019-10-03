Сотрудники Агентства пищевой безопасности на основе поступившей жалобы провели осмотр приусадебного участка, принадлежащего Гасанову Кямаледдину Алибарат оглу, проживающему в Мингячевире. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе осмотра были обнаружены две туши крупного рогатого скота весом 400 килограммов, забитого с целью продажи.

При органолептическом осмотре туш выяснилось, что обескровливание животных при убое было проведено неправильно.

Пробы с туш животных были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

Расследование по факту продолжается.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!