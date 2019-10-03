https://news.day.az/society/1162393.html В Баку женщина-водитель попала в ДТП - ВИДЕО
В Баку женщина-водитель попала в ДТП - ВИДЕО
ДТП в Баку попало на камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как передает Avtosfer.az, столкнулись два автомобиля.
Один из них, за рулем которого находилась женщина, врезался в дорожный знак. Никто не пострадал, но машины были сильно деформированы.
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