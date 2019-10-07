Правила расчета и выплаты надбавок к зарплатам врачей после введения в Азербайджане системы обязательного медицинского страхования находятся на стадии согласования с соответствующими государственными органами.

Об этом сказал Trend руководитель департамента медицинских исков Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов, передает Day.Az.

По его словам, после введения в стране обязательного медицинского страхования заработная плата медицинских работников возрастет.

Гурбанов отметил, что в соответствии с правилами "Расчета и выплаты заработной платы врачам, медицинским работникам среднего и малого звена в рамках пилотного проекта", врачи, медицинские работники среднего и младшего звена, работающие в настоящее время в выбранных для проекта пилотных районах, получают свою заработную плату в соответствии с Единой тарифной сеткой, а также получают стимулирующие надбавки.

По его словам, к 2020 году в медицинских учреждениях планируется ввести 20 стандартов качества. Кроме того, планируется применение 16 индикаторов в целях мониторинга показателей здоровья и изучения состояния здоровья населения.

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