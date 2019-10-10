Каждый уголок нашей столицы уникален по-своему. Мы привыкли, говоря о Баку, подразумевать бульвар, Ичеришехер, Площадь фонтанов и другие достопримечательности центра. Конечно, центр - это наша история, но есть и удаленные от традиционного центра улицы, парки, которые не менее интересны и при этом современны.

Сегодня мы познакомим наших читателей с обновленным после реконструкции парком, названным в честь великого Мустафы Кемаля Ататюрка. Напомним, что в конце прошлого года расположенный в Наримановском районе Баку парк Ататюрка закрылся на ремонт, и его капитальная реконструкция осуществлялась с целью улучшения условий для отдыха граждан в соответствии с современными требованиями.

И так, начнем наше путешествие. Старая часть парка начинается с кафе и ресторанов. За окном царит октябрьский денек, и прохладный ветерок уже дает о себе знать - что может быть лучше в такую погоду, чем выпить чашку горячего шоколада в окружении природы. В кафе и ресторане полно людей, кто-то сидит с ноутбуком за работой, кто-то мирно беседует, кто-то читает книжку...

Эта часть парка наиболее тенистая: многовековые деревья не пропускают сюда лучей солнца, отчего становится еще уютнее, а висящие на деревьях корзины с цветами, алые розы, тернистые пальмы, ажурные фонари на фоне ветвей придают парку особый шарм. Здесь даже установлены будки для животных, а над скамейками - скворечники с ограждением, которые уже облюбовали голуби. Желтые опавшие листья прекрасно гармонируют с зеленой лужайкой, и, глядя на эту картину, невольно вспоминаешь стихотворение Тютчева о соперничестве времен года...

Но вот мы выходим на реставрированную часть парка. Эту часть даже не узнать - настолько все изменилось! На территории, предназначенной для отдыха, общей площадью 6,5 гектара для граждан с учетом всех возрастных групп созданы специальные уголки, детские площадки и тренажеры, а также концертная площадка.

В парке проложены велосипедные и беговые дорожки, не мешающие комфортному отдыху горожан, а также установлены современные фонарные столбы для обеспечения хорошего освещения парка в вечерние часы. Также в парке обрезаны старые деревья, сухие ветки, проведено омоложение деревьев, посажены новые кусты и деревья, созданы цветочные композиции, разбиты новые газоны и т.д.

Эта зеленая полоса удивительным образом вписывается в урбанистический пейзаж и является реальным местом, где можно отдохнуть, несмотря на то, что по обе стороны несутся нескончаемым потоком автомобили. Яркие, пестреющие цветы, обвившие стволы деревьев, заставляют забывать о наступившей осени, а каменистые дорожки посреди зелени невольно напоминают лесные тропинки.

По обе стороны парка - множество магазинов, супермаркеты, бутики. Здесь идет оживленная торговля, автобусные остановки, принимающие десятки маршрутов, переполнены пассажирами.

Зеленая аллея, состоящая из нескольких парковых зон, "разрезанных" автодорогами, протянулась вдоль всего проспекта. Аккуратно постриженные кустарники, как островки, появляются меж деревьев, объятых густыми лианами. Сегодня эту зеленую полосу не узнать. Теперь здесь расположилось множество ресторанов и кафе, которые имеют как внутренние помещения, так и места на воздухе, среди густой зелени. За чистотой тут особый уход - возле каждой скамейки расположены урны, а уборщики безустанно следят за порядком.

В парке полно детей, которые бегают, смеются, катаются на роликах и машинках, играют в классики, качаются на качелях. Вот прямо на меня мчится красная машинка, за рулем - девочка лет семи, мчится прямо как настоящая гонщица, да еще темные очки на глазах. Я еле успела отскочить.

А вот и огороженная решетками детская площадка с множеством качелей: чего тут только нет: и винтообразные горки, и разноцветные сетки, и качели-маятники, и чердак с различными "лазалками", и канатные лестницы, и качели-балансир, и круговая карусель, несколько видов горок для самых маленьких и детей постарше, множество лесенок, с помощью которых можно подниматься на разные этажи игрового комплекса, а также несколько качалок в виде животных. Кроме того, вся территория комплекса застелена специальным мягким прорезиненным покрытием, которое защищает при падении. Все это в совокупности делает площадку отличным местом для детей разных возрастов.

Рядом добрый дедушка торгует сахарной ватой, петушками на палочке и разноцветными шариками, и малыши то и дело тянут своих мам и пап к нему. Некоторые катаются на горках, девочка играет в классики, чуть позади нее целая ватага ребятишек, танцуют, взявшись за руки, - эта картина буквально заставляет взрослых отдыхающих вернуться в беззаботное и счастливое детство.

Среди зелени - уютные кафешки. Правда, среди посетителей в основном мужские компании. И очень приятно пахнет самоварным чаем.

Еще одна отличительная особенность парка - вокруг яркой зелени посыпаны красные стружки - так кустарники будто находятся на "песчаном" берегу "зеленого" моря. Интересна также конструкция - белые фонари соперничают с неким навесом такого же цвета вдоль всего парка.

Площадка с тренажерами тоже не пустует. Я подхожу к мальчикам, которые в поте лица занимались на тренажерах.

"Теперь каждое утро я со своими детьми прогуливаюсь здесь, а потом мы немножко тренируемся. Я был очень рад открытию этого парка, который имеет тренажерную площадку. Дети воспринимают занятия на тренажерах как некую игру и весело проводят время под открытым небом. Я счастлив, что это превратилось в некую традицию для нашей семьи и уже с раннего возраста я имею возможность прививать своим детям любовь к здоровому образу жизни", - рассказал Эльмар бей, пришедший в парк со своими детьми.

Кстати, здесь же можно найти уютное местечко и устроить пикник с близкими и родными. Постелив одеяльце на свежей травке и вооружившись любимой книжкой, вы сможете скрасить свой досуг и отвлечься от повседневности, мысленно телепортировавшись вдаль от городского шума и суеты. Мы застали Сабину ханум и ее детей именно за этим занятием.

"Парк расположен рядом с моим домом. Мы любим устраивать маленький пикник: покупаем сладости, берем книжки и сидим. Спокойствие, тишина и уединенность - все, что мне надо, я нашла здесь. Детские площадки помогают детям не только потратить энергию, которую они не способны выпустить дома, но и физическому развитию, а также дают возможность ребенку наладить контакты с другими детьми в процессе игры", - сказала нам Сабина ханум.

Что особенно порадовало Айсель ханум, так это быстрые сроки завершения благоустройства: "Мы с мужем начнем заниматься бегом и кататься на велосипедах на специальных дорожках. Знаю, что многие наши пожилые соседи - большие любители шахмат. Учитывая, что новая шахматная доска расположена под открытым небом, они совместят приятное с полезным - будут дышать свежим воздухом, встречаться с друзьями-единомышленниками и заниматься любимым хобби".

Супружеская пара Сабир и Айгюль назвали реконструированный парк отличным местом для отдыха с детьми. "Наша двухлетняя дочь Сямра полюбит это место. Здесь созданы все условия для безопасного и развивающего времяпровождения детей всех возрастов. Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву за заботу о нашем Баку".

Переходим дорогу, идем дальше по парковой аллее. Тут растет множество цветов, пестреющих среди травы. Детишки собирают смешные букетики, наверное, для своих мам. Еще дальше можно увидеть надземный переход, проходящий прямо над парком.

Вот собралась куча народу с детьми, которые прыгают на надувном матрасе. Тут мини-аттракционы для самых маленьких, поэтому повсюду носится детвора, а родители наблюдают за ними с лавочек под деревьями. Подростки же облюбовали небольшой газон - устроились на траве, болтают, веселятся.

Интересно, что ближе к вечеру тут становится прохладнее. Наверное, потому что много высоких деревьев, дарящих тень. В парк начинают подтягиваться пенсионеры. Кто-то несет с собой шахматы, кто-то - домино. То и дело слышен стук костяшек об стол.

Конец парковой аллеи пока не тронут ремонтом. Но реконструкция, несомненно, доберется и сюда. И проспект полностью преобразится. Обновится инфраструктура, станут комфортнее дороги, появятся новые пешеходные переходы. Но главное, чтобы проспект оставался таким же зеленым, каким мы его знаем и любим.

Ирада Агаева

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