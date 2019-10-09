Главным коммерческим директором ОАО "Азеркосмос" назначен Марк Гатри. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на оператора.

Отмечается, что Гатри свою карьеру начал в компании British Telecom, также он обладает опытом работы на ведущих должностях в компаниях Europe Star, Verestar, SES и KVH.

Гатри приступил к работе в Бакинском офисе "Азеркосмос" с октября текущего года.

Спутниковый оператор ОАО "Азеркосмос" предоставляет высококачественные спутниковые услуги в телекоммуникационной сфере и в области топографической съемки. В планы стратегического развития компании входит расширение охвата и спектра услуг. В его ведении находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

Спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

В 2018 году оператор вывел на целевую орбиту второй телекоммуникационный спутник Azerspace-2, расположенный на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!