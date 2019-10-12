https://news.day.az/society/1165255.html Дорога Баку-Сумгайыт временно закрывается
Дорога Баку-Сумгайыт временно закрывается
В связи с проведением работ по замене коммуникационных линий на автодороге Баку-Сумгайыт ограничено движение.
Об этом Oxu.Az сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД Руфат Гулиев, передает Day.Az.
По его словам, работы будут проводиться на участке 10,5 -11,5 км (от Хырдаланского круга в направлении Масазырского круга) и продлятся несколько дней.
Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.
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