https://news.day.az/society/1165341.html Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть пострадавшие - ФОТО
Двое ранены при ДТП в Сабирабадском районе Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Яхделлек.
По сообщению, грузовой автомобиль марки "КамАЗ", управляемый жителем Билясуварского района Эльсеваром Аджамовым, потеряв управление, столкнулся с легковым автомобилем марки ВАЗ-2106.
В результате пострадали водитель и пассажир "Жигулей".
Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ширван.
По предварительной информации, причиной ДТП стала повозка с лошадью, неожиданно выехавшая навстречу грузовику.
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