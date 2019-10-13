Двое ранены при ДТП в Сабирабадском районе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Яхделлек.

По сообщению, грузовой автомобиль марки "КамАЗ", управляемый жителем Билясуварского района Эльсеваром Аджамовым, потеряв управление, столкнулся с легковым автомобилем марки ВАЗ-2106.

В результате пострадали водитель и пассажир "Жигулей". 

Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ширван. 

По предварительной информации, причиной ДТП стала повозка с лошадью, неожиданно выехавшая навстречу грузовику.

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