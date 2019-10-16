Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прогулялся пешком по всему Бакинскому бульвару.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

В своем твите Укибай выставил скриншот с приложения шагомера, в котором показан весь маршрут Назарбаева, и отметил, что здоровый образ жизни для Первого президента всегда был приоритетом и несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику он совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья.

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