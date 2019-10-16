https://news.day.az/society/1166387.html Назарбаев прогулялся пешком по всему Бакинскому бульвару - ФОТО
Назарбаев прогулялся пешком по всему Бакинскому бульвару - ФОТО
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прогулялся пешком по всему Бакинскому бульвару.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.
В своем твите Укибай выставил скриншот с приложения шагомера, в котором показан весь маршрут Назарбаева, и отметил, что здоровый образ жизни для Первого президента всегда был приоритетом и несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику он совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре