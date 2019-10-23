https://news.day.az/society/1168339.html Несчастный случай в Барде: 35-летний мужчина погиб, упав с лошади
Несчастный случай в Барде: 35-летний мужчина погиб, упав с лошади
Житель Бардинского района Азербайджана погиб, упав с лошади.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие было зарегистрировано на территории села Самух.
Погибшим является житель села Джайирли Набиев Ализамин Чингиз оглу, 1984 года рождения. Он скончался на месте от полученных травм.
По факту ведется расследование.
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