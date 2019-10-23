Администрация официальной страницы мадридского "Реала" в социальной сети Facebook в комментариях к видеоролику призналась в любви к азербайджанским болельщикам своего клуба.

Официальная страница мадридского "Реала" в Facebook разместила видеоролик с азербайджанскими фанатами своего клуба. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу клуба в соцсети, передает Day.Az.

Азербайджанские фанаты мадридского "Реала", находящиеся в Стамбуле, сняли короткий видеоролик, в котором выразили поддержку "королевскому клубу". Официальная страница "Реала" разместила этот ролик на своей странице, сопроводив пост следующим комментарием "HALA MADRID from the Peña madridista Baku!".

В комментариях к посту официальный аккаунт мадридского клуба также добавил сообщение на азербайджанском языке: "Salam, dostlar! Azərbaycandan olan azarkeşlərimizi sevirik!" ("Здравствуйте, друзья! Мы любим наших азербайджанских болельщиков!").

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Публикация вызвала большой интерес среди фанатов мадридского клуба. В течение часа она понравилась почти 400 болельщикам, около двухсот из них написали комментарии к посту.

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