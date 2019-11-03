https://news.day.az/society/1172199.html В Сумгайыте и некоторых поселках будут перебои с подачей воды
В Сумгайыте и некоторых поселках будут перебои с подачей воды
В Сумгайыте и некоторых частях Абшерона будут перебои в подаче питьевой воды
Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азерсу".
Согласно сообщению, 4 ноября в связи с прокладкой новой железной дороги на завод карбомидов, по техническим причинам до вечера возникнут перебои в подаче питьевой воды в районе станции Сумгайыт и прилегающих районах, а также поселках Мушвигабад, Нубар, Чичек, Хокмели и ближайших жилых массивах.
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