В Сумгайыте и некоторых частях Абшерона будут перебои в подаче питьевой воды

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азерсу".

Согласно сообщению, 4 ноября в связи с прокладкой новой железной дороги на завод карбомидов, по техническим причинам до вечера возникнут перебои в подаче питьевой воды в районе станции Сумгайыт и прилегающих районах, а также поселках Мушвигабад, Нубар, Чичек, Хокмели и ближайших жилых массивах.

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