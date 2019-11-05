https://news.day.az/society/1172676.html Названы нерабочие дни в декабре в Азербайджане
Названы нерабочие дни в декабре в Азербайджане
23 декабря будет нерабочим днем в Азербайджане.
Как передает Day.Az, в связи с проведением муниципальных выборов, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, 23 декабря будет нерабочим днем.
Кроме этого, 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира - также будет нерабочим днем.
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