23 декабря будет нерабочим днем в Азербайджане.

Как передает Day.Az, в связи с проведением муниципальных выборов, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, 23 декабря будет нерабочим днем.

Кроме этого, 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира - также будет нерабочим днем.

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