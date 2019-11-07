Сокращение осадков в Азербайджане, в особенности, в летние месяцы, создало в этом году трудности в ряде районов.

Об этом на пресс-конференции, проведенной в штабе правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сказал председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гусейнов отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева в этих районах создаются альтернативные источники воды: "В Гедабеке и Лерике эти работы завершены, а в Шекинском, Шамахинском и Товузском районах завершатся в следующем году".

Коснувшись качества воды в районах, Гусейнов добавил, что согласно Стратегической "дорожной карте", в регионах созданы управления водоканала и региональные лаборатории: "На первоначальном этапе лаборатории оснащены оборудованием, машинными механизмами, набраны кадры, чтобы был обеспечен контроль всей водной инфраструктуры, находящейся на балансе "Азерсу". В дальнейшем планируется контролировать всю воду, используемую гражданами в регионах".

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