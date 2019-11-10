Городок "Маленькая Венеция" - один из уникальных уголков Приморского национального парка в Баку. Этот городок, напоминающий итальянскую Венецию, своим прекрасным видом придает столице Азербайджана особую красоту.

"Маленькая Венеция" была заложена на бакинском бульваре еще в 60-х годах ХХ века и стала излюбленным местом отдыха бакинцев и гостей города.

"Второе дыхание" "Маленькая Венеция" получила в 2012 году после капитальной реконструкции.

Во время работ по обновлению, которые проводились с сохранением общей структуры городка, его каналы были расширены, завезены новые лодки, построены дополнительные мосты и два ресторана. Один из ресторанов предлагает своим клиентам блюда европейской кухни, а другой - восточной. Здесь также можно хорошо провести время за чашкой чая.

Фото: Заур Мустафаев

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