https://news.day.az/society/1175394.html В Азербайджане определен предел критерия нуждаемости
В Азербайджане определен предел критерия нуждаемости
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) вынесен на обсуждение вопрос о пределе критерия нуждаемости в Азербайджане на 2020 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту, предел критерия нуждаемости для назначения адресной социальной помощи в 2020 году установлен в размере 160 манатов.
Законопроект был принят после обсуждений путем голосования.
Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.
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