На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) вынесен на обсуждение вопрос о пределе критерия нуждаемости в Азербайджане на 2020 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту, предел критерия нуждаемости для назначения адресной социальной помощи в 2020 году установлен в размере 160 манатов.

Законопроект был принят после обсуждений путем голосования.

Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.