Внесена ясность в вопрос отравления на Сумгайытском заводе
Тринадцать сотрудников компании "Ustay" обратились к руководству в связи с недомоганиями - головокружением и тошнотой, сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя вопрос об отравлении на Сумгайытском заводе в субботу, передает Day.Az.
По его словам, сотрудники были направлены на обследование в клинику "Unikal".
"Из них десять человек были отпущены на амбулаторное лечение. Три человека были доставлены в отдел токсикологии Клинического медицинского центра", - пояснил пресс-секретарь.
Он отметил, что причина их недомогания неизвестна.
"Утечки газа на предприятии не было обнаружено. Наши сотрудники из "SOCAR", находившиеся на смежной территории, чувствуют себя хорошо, никаких проблем не наблюдается", - подытожил Ибрагим Ахмедов.
Пока причина событий неясна.
Отметим, что сегодня в ряде СМИ появилась информация о массовом отравлении на одном из заводов Сумгайыта. В опубликованных данных утверждалось, что отравившиеся люди являлись сотрудниками госкомпании SOCAR.
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