Тринадцать сотрудников компании "Ustay" обратились к руководству в связи с недомоганиями - головокружением и тошнотой, сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя вопрос об отравлении на Сумгайытском заводе в субботу, передает Day.Az.

По его словам, сотрудники были направлены на обследование в клинику "Unikal".

"Из них десять человек были отпущены на амбулаторное лечение. Три человека были доставлены в отдел токсикологии Клинического медицинского центра", - пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, что причина их недомогания неизвестна.

"Утечки газа на предприятии не было обнаружено. Наши сотрудники из "SOCAR", находившиеся на смежной территории, чувствуют себя хорошо, никаких проблем не наблюдается", - подытожил Ибрагим Ахмедов.

Пока причина событий неясна.

Отметим, что сегодня в ряде СМИ появилась информация о массовом отравлении на одном из заводов Сумгайыта. В опубликованных данных утверждалось, что отравившиеся люди являлись сотрудниками госкомпании SOCAR.