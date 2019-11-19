Сегодня в течение дня питьевая вода в бакинский поселок Говсан будет подаваться с ограничениями, передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Ограничения связаны с ремонтными работами, проводимыми на магистральных водопроводах.

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