https://news.day.az/society/1177064.html В бакинском поселке будут перебои в подаче воды
В бакинском поселке будут перебои в подаче воды
Сегодня в течение дня питьевая вода в бакинский поселок Говсан будет подаваться с ограничениями, передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).
Ограничения связаны с ремонтными работами, проводимыми на магистральных водопроводах.
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