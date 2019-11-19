Член Наблюдательного совета и директор департамента развития бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде на своей странице в Instagram поделился интересной публикацией, в которой говорится, что в кинотеатрах CinemaPlus (Gənclik Mall, Azərbaycan, Amburan Mall, Gəncə Mall) созданы специальные места для людей с ограниченными физическими возможностями, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заур Дарабзаде отметил, что необходимо больше создавать условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Во многих странах мира создают условия для людей с ограниченными физическими возможностями. К сожалению, у нас этот процесс не столь активно развивается. Сеть кинотеатров CinemaPlus, в свою очередь, создает такие условия. Вместо лестниц, входы заменены прямым полом, а в кинозалах выделены специальные места. Кинотеатр CinemaPlus Аzərbaycan оснащен специальным подъёмником для ступеней. Кроме этого, дежурные администраторы кинотеатров всегда готовы оказать помощь. CinemaPlus продолжит свою деятельность в этом направлении, отметил Заур Дарабзаде.