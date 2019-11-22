Названы объекты общественного питания, которые, согласно проведенным мониторингам, превышают норму выброса в атмосферу вредных отходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, норму выбросов, несмотря на наличие очистных сооружений, превысили дома торжеств "Amor", "Mələk Palace", "Grace Hall", "Ayla", "Monte Karlo", "Madonna", "Al saray", "Səbinə", "Həyat Hall", "Piano", расположенные в Бинагадинском, Низаминском, Хатаинском и Сабунчинском районах.

Руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова отметила, в отношении владельцев объектов составлены протоколы, принято решение об ограничении использования мангалов.

"С целью обеспечения исполнения решения, документы отправлены в отделы исполнения и пробации.Впредь будут вводиться ограничения на использование мангалов в загрязняющих атмосферу объектах. Мониторинги продолжаются", - заключила И.Ибрагимова.