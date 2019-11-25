У мечети Биби-Эйбатв Сабаильском районе Баку вновь сошел оползень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оползень произошел в направлении города.

В результате асфальтное покрытие дороги разрушилось. Обвал охватил территорию, площадью в 250-300 метров.

Отметим, что из-за оползня, произошедшего накануне днем на дороге, ведущей от мечети Биби-Эйбат в центр города, автомобильный поток был перенаправлен по улице Бакы бухтасы-3. Однако в результате обвала новой дороги ночью, улицу Бакы бухтасы-3 завалило землей на участке около 400 метров, был нанесен серьезный ущерб ООО Xəzər GLX и ПО "Судоремонт и судостроение".

Момент оползня был зафиксирован камерами наблюдения. Согласно кадрам, предполагается, что под пластом земли остался двигавшийся в момент стихии автомобиль марки "ВАЗ-2107".

Отметим, что под завалами также остался припаркованный на улице автомобиль марки Mercedes. Территория взята под наблюдение сотрудников МЧС, усилены меры безопасности, дорога перекрыта.