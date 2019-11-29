Сегодня Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) исполняется восемь лет. Ставшая за годы своего существования лидером в рейтинге азербайджанских вузов, она была создана в структуре SOCAR указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года номер 539.

Первого мая 2017 года с участием Президента Ильхама Алиева состоялось торжественное открытие нового кампуса БВШН - крупнейшего на Кавказе.

Средний проходной балл для поступления в БВШН на специальности, заказанные государством, составил 678 баллов.

23 студента Бакинской Высшей школы нефти, поступивших в вуз в 2019-2020 учебном году, были удостоены Президентской стипендии, что позволило БВШН стать в один ряд с университетами страны, лидирующими по числу Президентских стипендиатов.

За восемь лет работы Высшая школа провела уже третью церемонию вручения дипломов своим выпускникам.

Из числа тех, кто решил начать профессиональную карьеру, трудоустроено 100% выпускников. Сегодня все выпускники БВШН либо работают в местных или транснациональных компаниях, либо продолжают образование в престижных университетах в Азербайджане или за рубежом.

В течение 8 лет успешной деятельности Бакинская Высшая школа нефти наладила прочное сотрудничество со многими ведущими компаниями, в том числе с SOCAR, BP, ABB, Emerson, Schneider Electric, Maire Tecnimont, Halliburton, Microsoft, Schlumberger, Equinor, Total, STAR Refinery и Avandsis Group. Это партнерство нацелено на профессиональное развитие будущих инженеров и подготовку инженерных кадров в стране в соответствии с международными стандартами.