https://news.day.az/society/1180869.html Рэпер Тимати будет бесплатно раздавать бургеры в "28 Mall" - ВИДЕО
Рэпер Тимати будет бесплатно раздавать бургеры в "28 Mall" - ВИДЕО
Известная сеть ресторанов "Black Star Burger" открывает очередной филиал в ТЦ "28 Mall".
Второй филиал в столице откроется 1 декабря в 13:00, передает Day.Az.
На грандиозном открытии любителей "Black Star Burger" ждет много сюрпризов - шоу-программа известных диджеев, конкурсы, подарки. Гостям раздадут много бесплатных бургеров.
Отметим, что другой филиал "Black Star Burger" функционирует по адресу проспект Бюльбюля 21 (напротив кинотеатра Низами).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре