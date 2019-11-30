Известная сеть ресторанов "Black Star Burger" открывает очередной филиал в ТЦ "28 Mall".

Второй филиал в столице откроется 1 декабря в 13:00, передает Day.Az.

На грандиозном открытии любителей "Black Star Burger" ждет много сюрпризов - шоу-программа известных диджеев, конкурсы, подарки. Гостям раздадут много бесплатных бургеров. 

Отметим, что другой филиал "Black Star Burger" функционирует по адресу проспект Бюльбюля 21 (напротив кинотеатра Низами).

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