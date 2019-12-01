https://news.day.az/society/1181052.html На свадьбе в Баку 20-летний жених получил тяжелую травму
На свадьбе в Баку 20-летний жених получил тяжелую травму
На свадьбе в Баку 20-летний жених получил тяжелую травму.
Как передает Day.Az со ссылкой на News24.az, инцидент прозошел в Сураханском районе Баку.
На свадебном торжестве в ресторане "Yağmur" в поселке Гарачухур М.Т. Бахтияр оглу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кулаком разбил стекло в ресторане. В результате у него тяжелая травма правой руки.
Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту проводится расследование.
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