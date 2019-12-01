На свадьбе в Баку 20-летний жених получил тяжелую травму.

Как передает Day.Az со ссылкой на News24.az, инцидент прозошел в Сураханском районе Баку.

На свадебном торжестве в ресторане "Yağmur" в поселке Гарачухур М.Т. Бахтияр оглу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кулаком разбил стекло в ресторане. В результате у него тяжелая травма правой руки.

Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту проводится расследование.