В Азербайджане подготовили учебники для соотечественников, живущих за рубежом.

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эти учебники уже переданы в Министерство образования страны.

Мурадов также отметил, что до конца года в 10 странах заработают Дома Азербайджана - два в Германии и по одному в Венгрии, Грузии, Испании, Украине, Италии, Турции, Бельгии и Польше. "Ожидается, что такие дома также будут созданы еще в восьми странах", - добавил Фуад Мурадов.