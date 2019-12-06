Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими была встречена с большим воодушевлением общественностью страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, медиа, различных организаций и компаний.

С утра царила праздничная атмосфера, народные исполнители и фольклорные коллективы выступали с концертной программой, люди с удовольствием фотографировались и делали селфи, в том числе со знаменитостями. Всем были выданы лопаты, ведра, перчатки, вдоль деревьев протянуты трубы капельного орошения. Причем каждой организации был выделен свой ряд, где надо было посадить деревья, засыпать землей с удобрениями и полить водой. В целом, на территории в пять гектаров было высажено более пяти тысяч деревьев. Участников также обеспечивали горячим чаем, была открыта палатка, где угощали национальными сладостями. Очень важная экологическая акция в знаменательную дату сыграет большую роль для настоящего и будущих поколений.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватила все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе творчества великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.