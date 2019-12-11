С 24 по 28 декабря в Азербайджане пройдет экзамен по оцениванию знаний и навыков психологов общеобразовательных учреждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство образования, экзамены пройдут в корпусе № 2 Азербайджанского государственного экономического университета.

После завершения процесса проверки электронных заявок, точная информация об участии в экзаменах будет отправлена на личные страницы кандидатов.

В ходе экзамена они должны будут ответить на 60 тестовых вопросов за полтора часа. Каждый правильный ответ будет оценен в один балл.