Вечером 12 декабря на территории села Борсунлу Геранбойского района автомобиль сбил пешехода.

В результате инцидента жительница села Ахмедова Гюльзара Афик гызы (2004г.р.) была доставлена в центральную больницу, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно указанию МВД был проведен осмотр территории, на данном участке магистральной дороги предел скорости был изменен с 90 до 70 км в час, дорожные знаки были заменены на новые.