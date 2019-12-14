В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на одной из центральных улиц Геранбоя. В результате столкновения двух автомобилей два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Житель района Азад Нуриев (1971 г.р.) был госпитализирован.

По факту ведется расследование.