В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на одной из центральных улиц Геранбоя. В результате столкновения двух автомобилей два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Житель района Азад Нуриев (1971 г.р.) был госпитализирован.

По факту ведется расследование.

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