https://news.day.az/society/1185424.html Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавшие
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на одной из центральных улиц Геранбоя. В результате столкновения двух автомобилей два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Житель района Азад Нуриев (1971 г.р.) был госпитализирован.
По факту ведется расследование.
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