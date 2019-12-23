Тяжелое ДТП в Баку попало на камеру наблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, происшествие было зафиксировано на дороге, ведущей в аэропорт.

Водитель автобуса, ехавшего по правой полосе, в последний момент заметил остановившийся на дороге Mercedes и начал подавать влево. Маневр оказался неудачным - с автобусом столкнулась ГАЗель.

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