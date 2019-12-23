https://news.day.az/society/1188048.html В Баку столкнулись автобус и ГАЗель - ВИДЕО
В Баку столкнулись автобус и ГАЗель - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Баку попало на камеру наблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, происшествие было зафиксировано на дороге, ведущей в аэропорт.
Водитель автобуса, ехавшего по правой полосе, в последний момент заметил остановившийся на дороге Mercedes и начал подавать влево. Маневр оказался неудачным - с автобусом столкнулась ГАЗель.
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