https://news.day.az/society/1191106.html В Шамкире произошел пожар, есть пострадавший
В Шамкире произошел пожар, есть пострадавший
В Шамкире в результате взрыва газовой печи и последовавшего за этим пожара пострадал владелец дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел в селе Кечили.
В результате Натиг Асадов (1961 г.р.) был доставлен в больницу с ожогами различной степени. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
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