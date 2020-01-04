В Шамкире в результате взрыва газовой печи и последовавшего за этим пожара пострадал владелец дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел в селе Кечили.

В результате Натиг Асадов (1961 г.р.) был доставлен в больницу с ожогами различной степени. Его состояние оценивается как удовлетворительное.