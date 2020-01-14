https://news.day.az/society/1193944.html В Баку маршрутный автобус сбил насмерть пешехода
В Баку маршрутный автобус сбил насмерть пешехода
В Баку маршрутный автобус попал в тяжелую аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, инцидент произошел на трассе Бинагади-Новханы.
Маршрутный автобус №165 сбил пешехода Алиева Хидаята Махмуд оглу (1958 г.р.). От полученных травм мужчина скончался на месте.
В отношении водителя автобуса с госномером 90 LZ 839 Агаева Намига Нуреддин оглу возбуждено уголовное дело.
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