В Азербайджане вырастут зарплаты врачей

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана утвердило Положение "О системе оплаты труда работников здравоохранения медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица "TƏBİB" (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, согласно Положению, в зарплату медработника входит должностная (тарифная) зарплата, определяемая в зависимости от занимаемой должности, стажа и служебной деятельности, надбавки за условия труда, поощрительные премии и предусмотренные Трудовым кодексом другие выплаты, передает Day.Az.

Условия труда, по которым предусмотрены надбавки к зарплате работников здравоохранения перечислены ниже:

за опасные для здоровья и тяжелые условия труда;

за особо опасные для здоровья и особо тяжелые условия труда;

за условия труда, связанного с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

за уровень квалификации;

за беспрерывный стаж;

за работу в ночное время;

за специфику условий труда;

за сложность, напряженность, высокое качество труда и высокие результаты в деятельности.

Поощрительные надбавки к зарплате медработников оплачиваются в зависимости от занимаемой должности и специфики выполненной работы в форме стабильной или поощрительной надбавки за услугу.

В зависимости от характера должностных обязанностей и учитывая особенности регистрации пациентов по соответствующей врачебной специальности, к зарплатам месячной должностной (тарифной) зарплаты некоторых врачей (по специальности/должности) прибавляются стабильные поощрительные надбавки:

Название специальности/должности Сумма поощрительной надбавки, применяемой к зарплатам врачей Заведующие отделением (подразделением), где трудятся врачи, к зарплате которым прибавляются поощрительные надбавки за оказанные услуги 100 манатов Врачи отделения организации медицинских услуг (кроме врачей-стоматологов) 200 манатов Врачи, работающие на должности провизора 260 манатов Врачи, работающие по специальности семейного врача 300 манатов Врачи, работающие по специальности врач-лаборант 340 манатов Врачи, работающие по специальности врач-статистик Врачи, работающие на должности руководителя "Центра семейного здоровья" 480 манатов Врачи, работающие по специальности врач-реаниматолог Акушеры-гинекологи женских консультаций и "Центров семейного здоровья" Врачи на должности руководителей отделов аптек 570 манатов *Помимо этого, некоторым врачам выдаются поощрительные надбавки за оказанные услуги.