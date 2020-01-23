https://news.day.az/society/1196575.html Новое назначение в МВД Азербайджана
Новое назначение в МВД Азербайджана
В Южное региональное отделение Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана назначен новый начальник.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, начальник Хачмазского полицейского отдела Управления полиции на железнодорожном транспорте, полковник-лейтенант полиции Гамид Гамидов освобождается от занимаемой должности и назначается на должность начальника Южного регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками.
Факт кадрового назначения подтвердили в пресс-службе МВД.
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