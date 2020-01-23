Новое назначение в МВД Азербайджана

В Южное региональное отделение Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана назначен новый начальник.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Хачмазского полицейского отдела Управления полиции на железнодорожном транспорте, полковник-лейтенант полиции Гамид Гамидов освобождается от занимаемой должности и назначается на должность начальника Южного регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками.

Факт кадрового назначения подтвердили в пресс-службе МВД.