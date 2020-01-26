Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибшие и пострадавшие
В Исмаиллинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщил в воскресенье Trend глава отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.
По его словам, ДТП произошло сегодня утром на территории села Билзан. Столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz, направляющийся из Баку в Габалу, и легковой автомобиль ВАЗ-2106.
В результате ДТП погибли два человека, находящиеся в легковом автомобиле, пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре