В Баку запустят школьные автобусы - ФОТО

До начала нового 2020-го учебного года, для школ на территориях Баку, где наблюдается довольно высокая плотность учащихся, будут организованы перевозки школьными автобусами.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр сказал, что на встречах с родителями обсуждался вопрос организации перевозок школьными автобусами.

По его словам, министерство тесно сотрудничает с Бакинским транспортным агентством (БТА) в этом направлении: "Рабочая группа БТА и минобразования работают в этом направлении. Естественно, что на первом этапе процесс охватит не все школы. Но, я считаю, что это полезное начинание".