https://news.day.az/society/1198141.html Новые назначения в Кабинете министров - Распоряжение Али Асадова
Новые назначения в Кабинете министров - Распоряжение Али Асадова
В соответствии с распоряжением премьер-министра АзербайджанаАли Асадова, назначены новые главы четырех отделов канцелярии Кабинета министров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, исполняющим обязанности главы департамента Кабинета министров по гуманитарным вопросам назначен Арастун Хабиббейли, главой департамента транспорта, коммуникаций и инноваций - Муса Панахов, главой департамента права и законодательства - Халид Гасымли.
Бахруз Мамедов назначен начальником департамента безопасности, обороны и мобилизации.
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