"При необходимости не исключается принятие соответствующих мер, проведение профилактических работ в связи с коронавирусом "2019-nCoV".

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было также отмечено, что в ЗАО "Бакинский метрополитен" даны соответствующие поручения соответствующим структурным единицам в связи с контролем текущей ситуации, просвещением рабочего персонала.

ЗАО "Бакинский метрополитен", обращаясь к пассажирам, рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические нормы в метрополитене, соблюдать чистоту на станциях и в поездах, в частности, не выбрасывать продукты питания на пол, не приклеивать жвачки и подобные активные и устойчивые вирусоносители к стенам, дверям, стеклянным рамам, сиденьям, ручкам и не допускать других подобных ситуаций.