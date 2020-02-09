На всех магистралях Азербайджана движение нормальное, сказал в воскресенье Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли, передает Day.Az.

По его словам, в результате резкого похолодания на территории страны некоторые дороги заледенели: "Вся техника и живая сила Агентства с 8 февраля приведены в готовность, вчера ночью дороги были расчищены там, где возможен гололед, насыпаны соль и песок. В настоящее время на всех магистральных дорогах ситуация нормальная. Сотрудники Агентства привлечены к расчистке сельских дорог".

Наджафли попросил водителей, выезжающих вечером в районы, быть осторожными: "Магистральные дороги, в особенности, через Агсуинский перевал и Муганлы, Баку-Шамахы-Евлах заледенеют, поэтому водители должны учитывать это".

По его словам, у выехавших неподготовленными водителей могут возникнуть проблемы.

"Мы просим водителей по возможности не выезжать в дорогу вечером, в противном случае они должны соблюдать меры предосторожности. Неопытным водителям, а также выезжающим на неисправном или неподготовленном к зиме транспорте, в этих направлениях ехать не рекомендуется", - отметили в Агентстве.