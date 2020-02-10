Сильный ветер повалил деревья в некоторых районах Баку.

Об этом сообщил Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в некоторых районах столицы из-за силы ветра 6 деревьев были вырваны с корнем: "К нам поступила информация о том, что в нескольких районах Баку 6 деревьев ветер вырвал с корнем. Некоторые из них удалось восстановить. А те, что оказались уже непригодны для повторной посадки были подрезаны и удалены с территории".

Помимо этого, по его словам, из-за сильного ветра в 20 близлежащих районах ветки деревьев были поломаны, а некоторые из них согнулись, представляя опасность для окружающих. Для устранения данной проблемы проводятся определенные работы.

"Столичный ветер пока не нанес серьезного ущерба. К счастью, никто из людей не получил никаких увечий. Сотрудники Объединения, исходя из заявления Исполнительной власти города Баку, работают в усиленном режиме. И будут работать в этом режиме вплоть до снижения скорости ветра. Все зеленые насаждения Баку находятся под контролем наших сотрудников", - сказал Мамедов.